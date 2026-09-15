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МОСИНФОРМ

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Основы звукозаписи, «Самозанятость» и открытый кадровый отбор — что не пропустить 15 сентября в Москве:

Основы звукозаписи, «Самозанятость» и открытый кадровый отбор — что не пропустить 15 сентября в Москве:

— мастер-класс «Основы звукозаписи за вечер» в пространстве «Молодежь Москвы. Звёздный» с 17:00 до 19:00 (по регистрации); — открытый кадровый отбор в ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Печатники» с 11:00 до 13:00 (мастер-классы по резюме и самопрезентации, по регистрации); — лекция «Баланс учёбы, работы и отдыха: как не перегореть» на Холодильном переулке (по регистрации); — вебинар «Самозанятость: инструкция к применению» в центре «Моя работа» на Шаболовке; — вебинар «Авторское право.

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