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Евсеев о 0:1 от «Оренбурга»: «Доволен игрой «Факела». Все шло к ничьей, но допустили одну ошибку»

Евсеев о 0:1 от «Оренбурга»: «Доволен игрой «Факела». Все шло к ничьей, но допустили одну ошибку»

«Все шло к ничьей. Нельзя сказать, что у соперника были голевые моменты все 90 минут. У нас не очень получался последний пас.

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