На здании военного следственного управления СК России по г. Москве открыта мемориальная доска в память о генерал-лейтенанте юстиции О.А. Борисове

На торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски заместителю руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанту юстиции Олегу Анатольевичу Борисову, выступил врид заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководителя Главного военного следственного управления генерал-майор юстиции Константин Евгеньевич Корпусов.
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