Трамп может снять санкции с нефти и газа России

Почему Москва впервые не отвергла идею энергетического перемирия? Какие два условия выдвинул Дмитрий Песков? Готов ли Киев прекратить удары по российскому судоходству? И кто выиграет от нормализации экспорта энергоносителей из России? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.