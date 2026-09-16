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Говорит Европа ⚡

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Трамп может снять санкции с нефти и газа России

Трамп может снять санкции с нефти и газа России

Почему Москва впервые не отвергла идею энергетического перемирия? Какие два условия выдвинул Дмитрий Песков? Готов ли Киев прекратить удары по российскому судоходству? И кто выиграет от нормализации экспорта энергоносителей из России? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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