Сейм Польши вспомнил о Волынской резне. Львов угрожает переписать историю Европы

Киев должен жёстко ответить польским политикам, посмевшим опять вспомнить Волынской резне. Об этом в ходе пленарного заседания Львовского облсовета заявил местный депутат Олег Панькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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