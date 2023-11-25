Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Глава фракции «Слуга народа» хочет переложить ответственность за потерю территорий на народ

Глава фракции «Слуга народа» хочет переложить ответственность за потерю территорий на народ

Руководитель парламентской фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

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