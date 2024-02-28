Бастрыкин запросил доклад о смерти продюсера Гаврилова после операции

Соцсети Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после операции на желудке в московской частной клинике.
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