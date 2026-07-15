Новые сутки - новые атаки со стороны противника: счёт БПЛА идёт на сотни Враг продолжает наносить удары по России.
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Новые сутки - новые атаки со стороны противника: счёт БПЛА идёт на сотни Враг продолжает наносить удары по России.
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