Как перевести школу на пятидневку

Почему одни школы учатся пять дней в неделю, а другие шесть, как оценивают успехи в музыке и рисовании и можно ли девочкам носить брюки — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования «Образование: право возможностей».
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