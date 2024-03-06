Как перевести школу на пятидневку

Почему одни школы учатся пять дней в неделю, а другие шесть, как оценивают успехи в музыке и рисовании и можно ли девочкам носить брюки — ответы на эти и другие вопросы читателей публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования «Образование: право возможностей».