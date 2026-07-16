Александр Новак обсудил с Якутией топливо и энерготарифы для Арктики

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава Якутии Айсен Николаев обсудили в Якутии поставки топлива и энерготарифы для Арктики, а также развитие технологий угольной генерации в рамках северного завоза.
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