На пути поезда в Брянской области рухнул мост. Погибли не менее 7 человек

Богомаз: число погибших из-за падения моста на поезд возросло до семи человек Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали 66 человек, включая троих детей.
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