В Приангарье ранен 81-летний мужчина: Медведь выждал момент, когда рыбак причалил к берегу

В Иркутской области зафиксирован очередной инцидент с нападением медведя на человека.Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, хищник ранил 81‑летнего пенсионера в труднодоступной местности — на реке Киренга в районе деревни Чинонга.