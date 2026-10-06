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Царьград

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В Приангарье ранен 81-летний мужчина: Медведь выждал момент, когда рыбак причалил к берегу

В Приангарье ранен 81-летний мужчина: Медведь выждал момент, когда рыбак причалил к берегу

В Иркутской области зафиксирован очередной инцидент с нападением медведя на человека.Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, хищник ранил 81‑летнего пенсионера в труднодоступной местности — на реке Киренга в районе деревни Чинонга.

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