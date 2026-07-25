Почти как Fable 5, но вдвое дешевле. Представлена новейшая модель Anthropic Opus 5

Она более эффективна, чем Opus 4.8 Компания Anthropic представила Opus 5, свою новейшую модель искусственного интеллекта, которая, по словам стартапа, приближается по возможностям к своему более мощному аналогу Fable 5, но при этом вдвое дешевле.
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