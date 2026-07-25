iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Почти как Fable 5, но вдвое дешевле. Представлена новейшая модель Anthropic Opus 5

Почти как Fable 5, но вдвое дешевле. Представлена новейшая модель Anthropic Opus 5

Она более эффективна, чем Opus 4.8 Компания Anthropic представила Opus 5, свою новейшую модель искусственного интеллекта, которая, по словам стартапа, приближается по возможностям к своему более мощному аналогу Fable 5, но при этом вдвое дешевле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии