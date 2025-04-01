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Царьград

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"Угроза для жизни отсутствует": глава Таганрога дала комментарий после атаки украинских беспилотников

"Угроза для жизни отсутствует": глава Таганрога дала комментарий после атаки украинских беспилотников

Жителям, чьи квартиры получили повреждения, будет оказана необходимая помощь.После атаки украинских БПЛА глава города Таганрог Светлана Камбулова дала комментарий.

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