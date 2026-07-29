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Нетаньяху заявил, что посетит Нью-Йорк вопреки призывам мэра арестовать его

Нетаньяху заявил, что посетит Нью-Йорк вопреки призывам мэра арестовать его

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен приехать в Нью-Йорк в сентябре, несмотря на призывы мэра мегаполиса Зохрана Мамдани арестовать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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