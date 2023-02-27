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Советник Пушилина заявил об отсутствии медпомощи на подконтрольной Киеву части Артемовска

Советник Пушилина заявил об отсутствии медпомощи на подконтрольной Киеву части Артемовска

Мирное население почти полностью лишено возможности получать медицинскую помощь на подконтрольной Киеву части Артемовска (украинское название Бахмут), заявил 27 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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