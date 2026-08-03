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FTimes

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Тихая охота-2026: где искать грибы в Ленинградской области, когда ехать и какие места не разочаруют

Тихая охота-2026: где искать грибы в Ленинградской области, когда ехать и какие места не разочаруют

Тихая охота-2026: где искать грибы в Ленинградской области, когда ехать и какие места не разочаруют Елена ГалицкаяЛенинградская область остаётся одним из самых популярных регионов России для любителей «тихой охоты».

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