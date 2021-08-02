Уши, лапы, хвост

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Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

В этой подборке много красок, неожиданных рисунков и цветов – и без всяких окрашиваний. Некоторым животным удивительно повезло с внешностью, а они сами об этом даже не догадываются… Этот кот мог бы быть талисманом какого-нибудь футбольного клуба Не каждый день увидишь котика в модных штанах Вы посмотрите, какая удивительная мордочка Природа постаралась Мимо такого по улице не пройти, не оглянувшись Истинно лесное диво Больше красок! В толпе не затеряется Витилиго Котик по кличке Муха Уникальная расцветка для таксы Это не далматинец Словно холст художника До чего хорошенький Разноглазый, двуликий – настоящая редкость Тот самый бровастый Сквид Оскар и его улыбка Джокера Звезда кадра!   .

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Элеонора Коган
Они бесподобны и прекрасны!!!!
Элеонора Коган
Среди них нет некрасивых!!!!

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