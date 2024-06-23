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Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «Он выбрал комфорт. Думаю, в Европу уже не уедет»

Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «Он выбрал комфорт. Думаю, в Европу уже не уедет»

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано.

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