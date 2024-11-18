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Царьград

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"Аид живой. Наглый, но живой": Обращение "чеченских генералов" после удара ВСУ – "плен", "смерть" и "нежелание воевать" вместе с ВС КНДР

"Аид живой. Наглый, но живой": Обращение "чеченских генералов" после удара ВСУ – "плен", "смерть" и "нежелание воевать" вместе с ВС КНДР

Буквально на днях стало известно, что командир разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным Аид был тяжело ранен на Курском направлении.

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