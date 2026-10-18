Гранатомёт «новейшего типа»: США показали MTL-30 для поражения сил за укрытием Компания FN America показала свою разработку «новейшего типа» – 30-мм полуавтоматический гранатомет MTL-30, который, как ожидают разработчики, поборется за заказ армии США на поставку перспективной «высокоточной гранатомётной системы» (PGS).