Вслед за экс-главой омского минтруда Куприяновым по делу о взятке арестовали его бывших подчиненных. По версии следствия, сотрудница министерства получила 200 тысяч рублей от руководительницы интерната.
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Вслед за экс-главой омского минтруда Куприяновым по делу о взятке арестовали его бывших подчиненных. По версии следствия, сотрудница министерства получила 200 тысяч рублей от руководительницы интерната.