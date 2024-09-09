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Новости Омска

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Вслед за экс-главой омского минтруда Куприяновым по делу о взятке арестовали его

Вслед за экс-главой омского минтруда Куприяновым по делу о взятке арестовали его бывших подчиненных. По версии следствия, сотрудница министерства получила 200 тысяч рублей от руководительницы интерната.

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