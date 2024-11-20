Новый прорыв под Курахово: СБУ призывает хлопцев уходить оврагами, генералы «Таврии» приказали не паниковать — русских близко нет

Радомир Маркуш 19 ноября 2024 г., 21:50 А в Киеве все чаще задаются вопросом: «Где остановится фронт? Неужели у Днепра?» На Кураховском направлении, судя по всему, начался новый этап освободительной операции.
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