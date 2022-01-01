Путин назвал главные ценности в жизни каждого человека: "Какое это счастье!"

Во время новогоднего обращения к жителям России Владимир Путин напомнил о том, что новогодняя ночь и период новогодних праздников всегда буквально наполнены "добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества".
Во время новогоднего обращения к жителям России Владимир Путин напомнил о том, что новогодняя ночь и период новогодних праздников всегда буквально наполнены "добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества".
Свежие комментарии