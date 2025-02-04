На прошедших выходных курские полицейские задержали 18 пьяных водителей

В Курской области полицейские продолжают выявление пьяных автомобилистов. По информации областного УМВД, только за два прошедших выходных сотрудники полиции задержали 18 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.
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