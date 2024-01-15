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Как не ошибиться с выбором адвоката в Москве

Как не ошибиться с выбором адвоката в Москве

Начиная с того момента, как вам позвонили из правоохранительных органов с просьбой явиться в полицейский отдел в качестве свидетеля или иного лица, начинается поиск адвоката по уголовным делам, причем такого, который действительно поможет в серьезной ситуации и оградит вас от несправедливости.

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