РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Бла бла бла.... Вахты обман, зарплаты у работяг лож да если вкалывает по 16-18 часов с одним выходным в лучшем случае...Почему в России т...
  • Александр Третьяк
    Согласен с автором на все 100%Почему в России т...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Глядя на нынешнюю украину, даже страшно представить куда "трудолюбивые украинцы"(по словам КУчмы) могут завести эт...Главная тайна Укр...

Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?

Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?

Говорят, что Россия – страна бедная, а население – нищее. На самом деле низкие зарплаты у нас только от несбалансированности рынка труда, который мешает привести в порядок не только ментальность россиян, но и нежелание специалистов в этой сфере решать проблему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
Согласен с автором на все 100%
Ответить
8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Бла бла бла.... Вахты обман, зарплаты у работяг лож да если вкалывает по 16-18 часов с одним выходным в лучшем случае в неделю. Ни каких переработок, ночных, праздничных и выходных не платят... Куда ехать в деревню где нет работы, в Сибирь на вахту ну разделите на месяца и получите зарплату как в миллионнике... Если бы зарплаты чиновников, политиков и т.д зависели от МРОТ, прожиточного минимума и минимальной пенсии и не превышали бы их в 3 раза совсем плюшками которые себе устроили дармоеды, тогда и зарплаты росли и пенсии были бы нормальные и т.д. Не надо писать чушь...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх