Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Бла бла бла.... Вахты обман, зарплаты у работяг лож да если вкалывает по 16-18 часов с одним выходным в лучшем случае в неделю. Ни каких переработок, ночных, праздничных и выходных не платят... Куда ехать в деревню где нет работы, в Сибирь на вахту ну разделите на месяца и получите зарплату как в миллионнике... Если бы зарплаты чиновников, политиков и т.д зависели от МРОТ, прожиточного минимума и минимальной пенсии и не превышали бы их в 3 раза совсем плюшками которые себе устроили дармоеды, тогда и зарплаты росли и пенсии были бы нормальные и т.д. Не надо писать чушь...