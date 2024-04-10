Говорят, что Россия – страна бедная, а население – нищее. На самом деле низкие зарплаты у нас только от несбалансированности рынка труда, который мешает привести в порядок не только ментальность россиян, но и нежелание специалистов в этой сфере решать проблему.
Почему в России так много денег, а зарплаты у россиян такие маленькие?
Комментарии
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Александр Третьяк
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Бла бла бла.... Вахты обман, зарплаты у работяг лож да если вкалывает по 16-18 часов с одним выходным в лучшем случае в неделю. Ни каких переработок, ночных, праздничных и выходных не платят... Куда ехать в деревню где нет работы, в Сибирь на вахту ну разделите на месяца и получите зарплату как в миллионнике... Если бы зарплаты чиновников, политиков и т.д зависели от МРОТ, прожиточного минимума и минимальной пенсии и не превышали бы их в 3 раза совсем плюшками которые себе устроили дармоеды, тогда и зарплаты росли и пенсии были бы нормальные и т.д. Не надо писать чушь...
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1 час.
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