«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1

«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2, Макдэвид – без очков. Клуб из Альберты одержал волевую победу на выезде над лидером регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.
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