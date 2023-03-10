Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1

«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1

«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2, Макдэвид – без очков. Клуб из Альберты одержал волевую победу на выезде над лидером регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх