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Викторию Боню высмеяли фанаты за липовые свидания

Модель Виктория Боня ни как не может наладить свою личную жизнь. Правда Виктория Боня сообщила, что личная жизнь после недавнего расставания с непонятно каким по счету женихом, который готов был взять ее замуж, но так почему-то этого и не сделал.

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