Без спорта и достижений: выйдет ли Россия из Международного олимпийского комитета Ксения КирпикДействия Международного олимпийского движения последних лет вызывают недоумение и острую критику у многих российских спортсменов и общественности.
Без спорта и достижений: выйдет ли Россия из Международного олимпийского комитета Ксения КирпикДействия Международного олимпийского движения последних лет вызывают недоумение и острую критику у многих российских спортсменов и общественности.
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