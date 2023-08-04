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Без спорта и достижений: выйдет ли Россия из Международного олимпийского комитета

Без спорта и достижений: выйдет ли Россия из Международного олимпийского комитета

Без спорта и достижений: выйдет ли Россия из Международного олимпийского комитета Ксения КирпикДействия Международного олимпийского движения последних лет вызывают недоумение и острую критику у многих российских спортсменов и общественности.

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