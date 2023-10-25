Россиянам рассказали о способах экономии на отоплении

Эксперт одного из крупных российских онлайн-гипермаркетов Юлия Мешалкина поделилась информацией о приборах, оборудовании и лайфхаках, которые помогут сэкономить на отоплении Существует ряд приборов, которые могут значительно повысить эффективность отопления помещения, отметила в разговоре с «Известиями» специалист.
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