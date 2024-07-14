Первый эмулятор компьютеров для iPhone появился в App Store

Пользователи смогут запускать Windows XP, macOS 9, FreeDOS и другие ОС с телефона.фото: apple.com--> Первый эмулятор компьютеров на ОС Windows для iPhone появился в магазине приложений App Store, приложение бесплатное и позволяет запускать другие ОС для ПК на гаджетах Apple.