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В Москве начался суд над 72-летним американским наемником

В Москве начался суд над 72-летним американским наемником

В Москве городской суд в пятницу, 27 сентября, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

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Владимир Петров
Заочно арестовали или в реале прикнопили?
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