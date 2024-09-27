В Москве начался суд над 72-летним американским наемником

В Москве городской суд в пятницу, 27 сентября, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.
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