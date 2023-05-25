Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером

Каждый уважающий себя любитель литературы имеет в доме как минимум одну увесистую полочку с книгами. Конечно, если речь не идет о тех, кто променял хрустящие корешки и пахнущие чернилами бумажные листы на модные электронные гаджеты для чтения.
Каждый уважающий себя любитель литературы имеет в доме как минимум одну увесистую полочку с книгами. Конечно, если речь не идет о тех, кто променял хрустящие корешки и пахнущие чернилами бумажные листы на модные электронные гаджеты для чтения.
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