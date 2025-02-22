Признание имущества, находящегося в собственности третьих лиц, совместным имуществом супругов

При ведении дел о разделе имущества супругов иногда можно столкнуться со следующим: после или в процессе расторжения брака кто-либо из бывших супругов предъявляет требование о признании совместным и разделе имущества, находящегося в собственности третьих лиц.
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