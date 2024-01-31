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Краски июля

Краски июля

Обычно летняя рассветная съемка длится около часа. Потом солнце поднимается высоко над горизонтом, свет становится жёстким, а пейзажи теряют свою выразительность.

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