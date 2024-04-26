Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПРОТИВ РОССИИ ГОТОВИТСЯ "ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР" ИЗНУТРИ? "ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ" НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ НАМЕРЕНИЯ

ПРОТИВ РОССИИ ГОТОВИТСЯ "ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР" ИЗНУТРИ? "ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ" НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ НАМЕРЕНИЯ

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Проблема миллионов нелегальных "гостей" в наших городах давно перестала быть исключительно экономической.

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