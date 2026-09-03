«Понимают, что не одни»: Трутнев рассказал о поездках к бойцам в зону СВО

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал в беседе со Zvezdanews на полях ВЭФ-2026, что каждый его приезд на линию боевого соприкосновения - это сигнал для бойцов, что они не одни, что их никто не бросил и не бросит.
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