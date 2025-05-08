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Президент Южной Осетии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Южной Осетии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в сопровождении временно исполняющего обязанности главы Минобороны Инала Сабанова и председателя Комитета информации и печати Марии Котаевой.

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