Отправить открытки «Морской почтой» приходят целыми семьями

Каждый желающий может отправить уникальную открытку в любую точку России и Белоруссии Морской офицер Андрей Мещереков с семьей отправил открытки «Морской почтой» «Петербургского дневника» друзьям и близким.
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