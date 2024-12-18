Ярославские учёные представили прибор для эффективного насыщения воды кислородом

Устройство очищает воду и делает её полезнееВ Ярославском государственном техническом университете был найден способ повышения эффективности системы обработки жидкостей, при котором используются воздушные пузырьки.
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