Сэм Ганье завершил карьеру и стал директором «Оттавы» по развитию игроков. В 2012 году он набрал 8 очков в матче НХЛ – единственный такой случай в XXI веке

35-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2007 под общим 6-м номером. Он выступал в лиге с 2007 по 2024 год, а в сезоне-2024/25 провел 19 матчей в АХЛ за «Бельвиль» – фарм-клуб «Оттавы».