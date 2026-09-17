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В Бельгии депутат на ночь застрял в туалете парламента и попал в больницу

Бельгийский депутат Фредерик Эренс на ночь застрял в туалете фламандского парламента в Брюсселе, после чего попал в больницу с кислородным голоданием.

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