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Олимпийская чемпионка Вайцеховская заявила, что зона ОИ в Пекине полностью изолирована и напоминает «пузырь»

Олимпийская чемпионка Вайцеховская заявила, что зона ОИ в Пекине полностью изолирована и напоминает «пузырь»

Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская рассказала утром во вторник, 1 февраля, что олимпийская зона в Пекине полностью изолирована от остального мира и похожа на "пузырь".

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