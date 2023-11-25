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Российские военные поразили более 200 целей под Красным Лиманом

Российские военные поразили более 200 целей под Красным Лиманом

REUTERS/Stringer Российские военные поразили более 200 целей на краснолиманском направлении. Кроме того, они нанесли удар по боевикам и технике запрещенной в России террористической организации "Азов", заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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