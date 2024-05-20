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Воронежские новости

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Гендир богучарского ООО «Тихий Дон» выложил резюме с запросом 400 000 рублей

Гендир богучарского ООО «Тихий Дон» выложил резюме с запросом 400 000 рублей

Александр Филимонов не лыком шит - имеет два высших образования, многолетний опыт работы, сам может отремонтировать современный дизельный двигатель, при необходимости сесть за руль гидравлического экскаватора или грейдера и ответить, что о тебе думает, по-фински.

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