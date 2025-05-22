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Русское оружие

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📌⚡️Дроны-перехватчики на базе FPV и ИИ ВС РФ открывают новые горизонты в пресечении ударов БПЛА противника (Часть №1) Вошедшие во многочисленные «пакеты» военно-технической поддержки Киева со строны государств-членов НАТО пункты, предусматривающие выделение многомиллионных ассигнований на активное развитие сектора боевых беспилотных авиационных комплексов в составе ВСУ, стали одним из главных триггеров начала спешного асимметричного становления данного сектора и в разветвлённой сети отечественных малых стартапов, прочно занявших нишу в секторе проектирования и производства БПЛА.

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