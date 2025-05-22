📌⚡️Дроны-перехватчики на базе FPV и ИИ ВС РФ открывают новые горизонты в пресечении ударов БПЛА противника (Часть №1) Вошедшие во многочисленные «пакеты» военно-технической поддержки Киева со строны государств-членов НАТО пункты, предусматривающие выделение многомиллионных ассигнований на активное развитие сектора боевых беспилотных авиационных комплексов в составе ВСУ, стали одним из главных триггеров начала спешного асимметричного становления данного сектора и в разветвлённой сети отечественных малых стартапов, прочно занявших нишу в секторе проектирования и производства БПЛА.