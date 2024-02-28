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Такер Карлсон указал на очевидность лжи Запада о ситуации на Украине

Такер Карлсон указал на очевидность лжи Запада о ситуации на Украине

Американский журналист Такер Карлсон 27 февраля сообщил, что желание записать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным было отчасти обусловлено целью донести до граждан стран Запада достоверную информацию об украинском конфликте.

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