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В ЖК «Первый Южный» почти достроили детский сад на 300 мест

В ЖК «Первый Южный» почти достроили детский сад на 300 мест

В жилом комплексе «Первый Южный» завершается строительство детского сада. Готовность объекта достигла 99%, и в конце июля застройщик планирует получить официальное заключение о соответствии здания всем нормам.

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