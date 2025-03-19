Более 100 бойцов ВСУ уничтожено при попытках прорыва в Белгородскую область

ВСУ потеряли свыше сотни военнослужащих при попытках прорыва на территорию Белгородской области, предпринятых на фоне состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал SHOT.
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